8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

Огромный гребнистый крокодил был пойман в одной из рек на севере Австралии. Длина хищника составила 5 метров, а вес – более 600 килограммов. Попытки поймать опасную рептилию длились почти 8 лет.

Как сообщает телеканал "Россия 24", все эти годы местные жители провели в страхе — крокодил часто покушался на домашний скот.

Сейчас опасный хищник отправлен на специальную крокодилью ферму.