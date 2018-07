8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

Огромный гребнистый крокодил был пойман в одной из рек на севере Австралии. Длина хищника составила 5 метров, а вес – более 600 килограммов. Попытки поймать опасную рептилию длились почти 8 лет.

Как сообщает телеканал "Россия 24", все эти годы местные жители провели в страхе — крокодил часто покушался на домашний скот.

Сейчас опасный хищник отправлен на специальную крокодилью ферму.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr