В Китае затонуло судно с цементом. Видео

В Китае в минувший понедельник, 9 июля, затонуло судно Xuanlong 818, груженое цементом. Оно двигалось по Янцзы в порт, находящийся в Чунцине, однако напоролось на камни и получило серьезную пробоину.

На тонущем корабле находились 7 членов экипажа. Все они успели спастись.