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10 июля 201815:14

Отец и сын застряли над прудом с аллигаторами

фото: Global Look Press

В американском парке развлечений отец с сыном застряли в аттракционе прямо над прудом с аллигаторами. Инцидент произошел в парке Gatorland ("Земля аллигаторов") в Орландо, штат Флорида.

Аттракцион в Gatorland предлагает любителям острых ощущений спуститься по канату, который натянут над кишащим аллигаторами прудом. Однако в минувшую субботу в парке развлечений произошел инцидент: отец и сын, чьи имена не разглашаются, застряли на высоте 12 метров над водоемом по причине плохих погодных условий – сильного ветра, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News и пресс-службу парка.

Представитель Gatorland Ник Кахипинна заверил, что опасность семье не угрожала. Подобные происшествия не редкость для парка, и поэтому действия по спасению людей в таких ситуациях хорошо отработаны персоналом.

Как правило, на помощь застрявшим при спуске посетителям приходят в течение 10-15 минут. Отца и сына сняли с аттракциона немногим позже – спустя примерно 20 минут. Вследствие инцидента никто не пострадал.

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