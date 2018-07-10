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Происхождение и развитие жизни на Земле 1 час назад
Краски прошлого: обнаружены древнейшие биологические пигменты
Палеонтологи обнаружили самые древние биологические красящие вещества в геологической летописи. Анализ образцов помог выяснить, почему в те далёкие времена не было животных. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.
Первые макроскопические животные (хайнаньская биота) появились всего 850 миллионов лет назад, а лучше изученная эдиакарская фауна – и вовсе 620 миллионов лет назад. Для сравнения: древнейшие следы жизни на Земле имеют возраст более 3,8 миллиарда лет. Правда, кислород появился в атмосфере значительно позже, но и на уже богатой живительным газом планете ничего не копошилось ещё сотни миллионов лет.
Что мешало возникновению животных? Одна из доминирующих гипотез утверждает, что для них не было подходящей кормовой базы. Основными фотосинтетиками в морях были не водоросли, а цианобактерии, которыми затруднительно наесться досыта. В самом деле, один такой организм в тысячу раз меньше по объёму, чем самая микроскопическая водоросль. Однако никто не мог поручиться, что эти предположения верны.
Теперь появились веские доказательства. Из скал глубоко под поверхностью Сахары были извлечены образцы пигмента возрастом 1,1 миллиарда лет. Это перекрывает предыдущий рекорд более чем на 500 миллионов лет.
Цвет окаменелостей варьируется от кроваво-красного до тёмно-фиолетового. В разбавленном виде вещество приобретает ярко-розовую окраску.
"Ярко-розовый пигмент – это молекулы окаменевшего хлорофилла, созданного древними фотосинтезирующими организмами, обитавшими в древнем океане, который давно исчез", – объясняет ведущий автор исследования Нюр Генели (Nur Gueneli) из Австралийского национального университета.
Исследователи подвергли образцы изотопному анализу. В частности, они измерили содержание изотопа азота 15N. Это помогло установить природу организмов, синтезировавших хлорофилл. Это и в самом деле оказались цианобактерии, а не фитопланктон. Так что животные возникнуть не могли, ибо им было нечем питаться.
"Точный анализ древних пигментов подтвердил, что миллиард лет назад в основании пищевой цепи в океанах доминировали крошечные цианобактерии, что помогает объяснить, почему животных в то время не существовало", – резюмирует Гинели.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о древнейших биомолекулах. Не обошли мы вниманием и тему ископаемых пигментов, рассказав о камуфляже динозавров, окраске их яиц и цвете кожи древней морской рептилии.
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