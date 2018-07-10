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Здоровое долголетие и старение 45 минут назад
Новый тест точно определит биологический возраст и продолжительность жизни человека
Многие люди мечтают узнать, насколько длинной будет их жизнь. Некоторые даже уверены, что могли бы измениться и жить по-другому, если бы знали, сколько им отведено. И теперь учёные смогут ответить на щекотливые вопросы таких пациентов.
Команда из Йельского университета (США) разработала тест, который с высокой точностью определит биологический возраст человека и поможет узнать, сколько ещё будут "тикать часики".
Исследователи поясняют, что "калькулятор продолжительности жизни" работает на основе девяти биомаркеров, которые содержатся в крови человека. Иными словами, пациенту нужно будет всего-то сдать обычный анализ.
Подобные тесты на определение продолжительности жизни создавались и ранее, однако новый отличается высокой точностью, поскольку специалисты впервые подобрали оптимальное сочетание биологических маркеров. Если анализировать их по отдельности или по более мелким группам, то эффективность метода снижается.
Чтобы создать тест, учёные рассмотрели 42 различных клинических показателя (например, уровень лейкоцитов, глюкозы, альбумина и так далее). Информацию предоставили две крупных базы данных, созданные в рамках Общенациональных обследований состояния здоровья и питания в США (NHANES). В ходе работы специалисты анализировали данные людей разных возрастов, а также уже покойных пациентов.
На первом этапе (с 1988 по 1994 год) команда использовала информацию о 10 тысячах человек и определила ряд клинических мер, которые помогают составить наиболее точный прогноз продолжительности жизни человека. Далее учёные разработали комбинированный тест, основанный на девяти биомаркерах, и проверили его при участии ещё 11 тысяч человек на втором этапе работы (с 1999 по 2010 год).
Ведущий автор работы Морган Левин (Morgan Levine), которая специализируется на изучении различных патологий, отмечает, что новый тест позволяет оценить индивидуальные темпы старения человека и определить, каков для него риск ранней смерти.
"Мы показали, что даже среди людей, у которых нет болезней, мы всё равно можем найти различия в ожидаемой продолжительности жизни. Он [тест] улавливает нечто доклиническое, прежде чем появятся какие-либо заболевания", — поясняет Левин.
К примеру, если фактический возраст человека 65 лет, но физиологически его состояние тянет на все 70, то и риск его смерти будет как у 70-летнего человека, поясняет учёный.
Более того, уникальный тест покажет медикам, какие факторы в каждом конкретном случае могут повлиять на скорость старения. На основе этих данных можно будет составлять профилактические рекомендации для пациентов и отслеживать конкретные показатели здоровья, к примеру, более тщательно следить за уровнем глюкозы или холестерина.
В ходе работы также выяснился любопытный факт: биологический возраст женщин в большинстве случаев меньше, чем "по паспорту", а вот у мужчин, напротив, биологическое старение протекает чуть быстрее.
Также оказалось, что среди людей в возрасте от 50 до 64 лет риск смерти из-за "ускоренного старения" намного выше, чем среди людей в возрасте от 65 до 84 лет.
Общие показатели таковы: если биологическое старение обгоняет "возрастное", то с каждым последующим годом риск смерти увеличивается на 14% в возрасте 20-39 лет, на 11% в возрасте 40-64 лет и на 8% в возрасте от 65-84 лет. Риск развития различных болезней у таких людей, соответственно, повышен.
Левин и её коллеги также отмечают, что самыми опасными факторами риска ранней смерти оказались хронический стресс, наличие вредных привычек, отсутствие физической активности и ожирение, а также некоторые социальные факторы, например, низкий уровень образования.
Команда продолжить изучать, как эти и другие факторы сказываются на здоровье и темпах старения людей различных возрастных групп.
Препринт научной статьи по итогам этой работы доступен на сайте bioRxiv.
Кстати, определить биологический возраст человека теперь можно также по анализу мочи или при помощи искусственного интеллекта.
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