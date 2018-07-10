Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову

25 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ульяны Исаковой из Нижнего Новгорода. У девочки врожденная патология: синдром Шерешевского – Тёрнера. Это генетическое заболевание, вызывающее низкорослость. Для того чтобы Ульяна могла расти и развиваться, ей необходима специальная гормональная терапия препаратом растан. Девочку, оставшуюся без родителей, воспитывает бабушка. Покупать дорогое лекарство она не в силах.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (483 693 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 240 383 руб. 46 214 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 204 387 руб. собрали читатели rusfond.ru и ria.ru. Всего собрано 490 984 руб. Бабушка Ульяны благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".