Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выиграл в споре у экс-кандидата от КПРФ на выборах президента России, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина 100 кг клубники и раздал ее в Госдуме. 6 кг ягод достались парламентскому пулу журналистов, передает ТАСС.

"Он проиграл, честно послал сюда 100 кг клубники — самая лучшая в мире, никакой химии, прямо с поля. Дал команду раздать аппарату Госдумы, больше всего вам даю — килограмм шесть. Кушайте, вся помытая, хорошая... самая сладкая, самая вкусная. От души, от чистого сердца всем вам", — сказал Жириновский корреспондентам, работающим в Госдуме.

Грудинин и Жириновский поспорили накануне четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу. В паре Бельгия — Бразилия Грудинин поставил на Бразилию, а Жириновский — на Бельгию. Как известно, Бельгия обыграла бразильцев.

Однако Жириновский оказался не так удачлив в пари с Грудининым касательно игры команд Швеции и Великобритании. "Со шведами и англичанами я делал ставку на Швецию, хотел их победы, но проиграл. Послал ящик водки моей фирменной", — признался лидер ЛДПР.