Трамп: встреча с Путиным может оказаться самой простой из всех предстоящих

Готовящаяся встреча с Владимиром Путиным может оказаться проще, чем предстоящие переговоры с премьером Британии Терезой Мэй или саммит НАТО,. Об этом 10 июля заявил Дональд Трамп.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания (что будет непросто), и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", — сказал президент США перед вылетом из Вашингтона на саммит НАТО.

При этом Трамп ожидает, что в Великобритании будет "однозначно сложнее, поскольку "там больше всего происходит", передает "Интерфакс".

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп назвал "глупыми людьми" своих помощников, которые рекомендовали ему не звонить Путину, а некоторые европейские участники НАТО признались, что боятся успеха переговоров Путина и Трампа.

Встреча президентов России и США назначена на 16 июля в Хельсинки.