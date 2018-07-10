Поиск пропавших людей: чем могут помочь волонтеры

Как сделать поиск пропавших людей более эффективным, обсуждают на форуме в Красногорске. Среди его участников — представители добровольческих спасательных отрядов из регионов. По разным данным, ежегодно в России пропадают свыше 70 тысяч человек, в том числе и дети.

В зале — добровольцы, профессиональные спасатели, полицейские, сотрудники Следственного комитета со всей страны. Впервые на таком уровне обсуждают вопросы взаимодействия волонтеров и ключевых ведомств. В Красногорске стартовал форум добровольных поисково-спасательных отрядов.

Полина — из Челябинской области. Мать двоих детей в свободное от работы время помогает искать пропавших.

"У меня двое маленьких детей, и мне казалось, что я никогда не смогу совмещать детей и поиск. Потом я увидела объявление о наборе операторов горячей линии "Лиза Алерт". Я поняла, что это я точно могу сделать", — говорит она.

Олег — директор IT-компании. Ему чуть ли не ежедневно приходится менять строгий костюм на лесной камуфляж. Больше, чем за свой бизнес, он переживает за каждого пропавшего ребенка.

Главный вопрос, который сегодня обсуждают — как наиболее эффективно искать пропавших. Целая армия волонтеров, которая уже создана, должна максимально оперативно координировать свои действия с МЧС, МВД и Следственным комитетом, ведь первые часы поисков — самые важные. Московская область в этой работе является лидером.

"Благодаря совместным действиям МЧС, общественных организаций, полиции, скорой помощи, службы 112, нам удается обеспечить спасение людей. Пять лет назад удавалось найти только 74 процента пропавших людей. Сегодня — 95", — рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Форум продлится два дня. Сегодня — пленарные дискуссии, а уже завтра волонтеров ждут масштабные учения. Вместе с профессиональными спасателями они будут отрабатывать поиск на местности.