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10 июля 201816:56 Матвей Попов

Новые министры Мэй: правительство упрекают в предательстве национальных интересов

В Великобритании правительственный кризис: кабинет Терезы Мэй с начала недели покинули двое министров, а тех политиков, которых премьер назначила на вакантные посты, теперь критикует пресса. Правительство тори фактически упрекают чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Костюм с иголочки, уверенная улыбка и много красивых слов. Новый глава Foreign Office Джереми Хант обещает, что не подведет Терезу Мэй на новом посту — прежде всего в том, что касается Brexit.

"Моей принципиальной задачей в это очень важное для нашей страны время является поддержка премьер-министра, чтобы мы смогли реализовать соглашение с Евросоюзом.  Часть этой политики — это сильная и уверенная Британия, глобальная Британия", — заявляет Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании.

Хант выглядит опытным политиком, который уверен в своих силах, но впечатление это обманчиво. Последние шесть лет он был министром здравоохранения — и с работой этой не справился: так считают и врачи, и рядовые британцы.

Чем Хант прославился на этом посту: не давал поднять зарплаты работникам больниц, отменял премии для врачей, экономии ради закрывал клиники и роддома. В действующие учреждения названивал и требовал подделывать статистику об успехах.

"Под угрозой все, даже врачи. Сорок пять тысяч из них могут остаться без работы. У нас уже меньше мест в больницах, чем в любой развитой стране Европы, и медперсонала тоже меньше", — говорит участница протестных акций в Великобритании.

А еще Джереми Хант лоббировал госзакупки гомеопатии. Именно Хант советовал родителям, которые подозревают менингит у своих детей, не вызывать сразу врача (это дорого), а проверить симптомы в Интернете. Он же, когда его реформы критиковал ученый Стивен Хокинг, заявил, что тот ничего не смыслит в медицине. Петиция с требованием об отставке Ханта моментально набрала более двухсот тысяч голосов. Однако правительство тори решило не принимать ее во внимание.

Проигнорированы были и массовые забастовки врачей: Хант не только не был уволен, но и получил еще более ответственную должность. Вряд ли от него можно ждать особых успехов.

Скорее всего, Терезе Мэй просто не из кого выбирать. Карикатуристы изображают ее правительство не то плавящимся, не то горящим. От Мэй ушли семь министров, а это уже серьезно, это четверть всего кабинета.

Вероятно, теперь назначения получают не лучшие, а просто те, кто согласится. Иначе трудно объяснить карьерный рост депутата Джеффри Кокса. До сего дня он был известен как самый богатый парламентарий, который при этом требовал, чтобы его приемной продавали молоко по сниженной льготной цене. Мэй сделала его генеральным прокурором.

Британская пресса встревожена новыми перетасовками в кабинете министров. Таблоид The Sun задается вопросом — "Борис Джонсон раскритиковал планы Мэй по Brexit, а у него самого есть, что предложить взамен?"

The Guardian называет Джонсона переоцененным и бесполезным и отмечает, что на посту министра иностранных дел он больше вредил интересам Британии, чем приносил пользу, и заключает, что без него все же лучше, чем с ним. А вот издание The Telegraph обеспокоено тем, что Великобритания вот-вот превратится в колонию Евросоюза при молчаливом согласии Мэй и большинства тори.

Мэй сама виновата, что укомплектовала свой кабмин изнеженными аристократами: такую точку зрения высказала писательница Джоан Роулинг. Она подчеркнула: ничего кроме хаоса эти люди и не могли устроить. "Вот, что происходит, когда правительство набирается из мужчин, за которыми с детства убирались какие-то другие люди. Теперь они устраивают беспорядок, который уже никто не может исправить, а потом впадают в истерику", — пишет Роулинг в своем микроблоге в Twitter.

А итог можно описать по заголовкам свежей прессы: "бесстыдный Борис" сбежал, мечта о Brexit мертва, а правительство — в глубоком кризисе.

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