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Выборы мэра Москвы 1 час назад
Проект "Добрые дела": в штабе Собянина подводят первые итоги
Первые итоги проекта "Добрые дела" подводят в избирательном штабе Сергея Собянина. Свои предложения туда уже направили тысячи москвичей. Волонтеры взяли на контроль и жалобы, оставленные на портале "Наш город". А сегодня добровольцы проверяют на месте, как решаются проблемы горожан.
Ежедневно в штаб волонтеров через портал "Наш город" поступают сотни обращений. Каждое разбирают лично.
Наталья Георгиевна, в прошлом инженер-связист, теперь помогает поддерживать связь жителей города со столичной властью.
— Есть, например, жилые кварталы, где не совсем все удовлетворительно и хорошо для проживания людей. Надо, чтобы там было тоже хорошо и красиво!
Получив задание, добровольные помощники выезжают из штаба на адреса по всему городу.
— Здесь убирают?
— Никогда здесь не убирают! Если убирают, то только те жители, которые гуляют с собаками.
Фиксируют проблему, на заборе размещают наклейку с полным перечнем нарушений. Жители этого же двора жаловались и на близость мусорных баков к дому. Их услышали. Через восемь дней все волонтеры проверят, что было сделано.
"После того, как наши волонтеры все проверяют и отчитываются нам, в большинстве случаев проблема сразу же оперативно устраняется", — говорит волонтер Никита Крутицкий.
Портал "Наш город" уже семь лет помогает москвичам бороться за чистые подъезды, ухоженные дворы и качественные дороги. Более двух с половиной миллионов решенных проблем — показатель того, как город выстраивает диалог с жителями и поощряет остальных проявлять инициативу.
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