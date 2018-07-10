"Милан" из-за долгов обретет нового хозяина
Итальянский футбольный клуб "Милан" может обрести нового владельца из-за имеющихся финансовых проблем. Действия нынешних владельцев "россонери" из Китая привели к образованию долгов на общую сумму в 32 миллиона евро.
Хозяин " Милана" Ли Юнхун не смог вовремя выплатить инвестиционной корпорации Elliot Management долг, в результате чего компания приняла решение сменить состав совета директоров. Как сообщает Russia Today со ссылкой на Football Italia, одну из должностей может занять бывший игрок клуба Паоло Мальдини. Ему предлагается пост технического директора.
Напомним, что из-за образовавшейся финансовой нестабильности, "Милан" был отстранен от участия в еврокубках сроком на два ближайших сезона.
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