Автомойка оказалась фейком: школьники из Вологды разыграли жителей Тюмени
В Вологде скучающие школьники создали в Интернете группу работников несуществующей автомойки. Делились шутками и комментариями — не всегда, правда, цензурными. И сами не ожидали, что соберут тысячи подписчиков и даже получат предложения о работе. Чем займутся теперь?
Дело было вечером, и делать было нечего, школьникам из Вологды, которые от безделья создали популярный паблик в интернете – "Автомойка на Герцена".
"Мы сидели в "Скайпе", просто общались и решили как-то себя развлечь. Пришла в голову идея создать автомойку, чтобы люди из Тюмени заходили и не понимали бы, что там происходит, создать в группе полный абсурд", — рассказывает историю возникновения паблика его автор Аркадий Ламин.
Аркадий и его брат Максим Тараканов за месяц работы собрали довольно большую аудиторию поклонников (более 11 тысяч подписчиков), которую на днях расстроили. Оказалось, что официальная группа автомойки в Тюмени – это группа несуществующей организации.
"Это было очень весело, но у каждой шутки должна быть концовка. Сейчас самое время. Спасибо что были с нами. Владельцы автомоек, не серчайте, у вас и правда воняет", — пишут администраторы паблика.
Популярный паблик в соцсети, который привлекал внимание даже местных СМИ за свой нестандартный юмор, оказался шуткой. По словам авторов паблика, город выбрали случайно.
Директор по проектной деятельности Института развития Интернета (ИРИ) Арсений Щельцин уже оценил работу интернет-группы: "Сложно сказать, что это суперистория на 10 баллов в плане их работы. Конечно, есть более интересные истории, когда делают более добрый контент, набирают больше аудитории за это время. Но касательно региона это, безусловно, суперпоказатели".
На работу школьников уже обратили внимание профессионалы. Максиму с Аркадием ежедневно поступают предложения по работе. "Человек 6-7 сегодня позвонили, написали, что хотели бы взять нас на работу. Хотят, чтобы мы недвижимость рекламировали, продвигали бизнес по продаже товаров для лошадей, какие-то металлоконструкции. SMM агентство нас позвало работать, интернет-магазин", — делится Аркадий Ламин.
Сейчас школьники приостановили работу группы и думают, чем заняться в будущем. Максим Тараканов мечтает стать профессиональным режиссером видеомонтажа и дизайнером, Аркадий Ламин — художником современного искусства и работать в штате одной из крупных социальных сетей.
"Аркадий — большой молодец! Он за месяц достиг таких результатов, которые многие компании и многие владельцы сообществ "ВК" не достигают иногда за год, — комментирует деятельность группы директор по работе с партнерами "ВКонтакте" Константин Сидорков, — Аркадий, если ты готов выйти на новый уровень и попробовать свои силы в команде "ВК", то мы готовы пригласить тебя к нам на стажировку. Главное, ты должен научиться делать развлекательный контент без оскорблений".
Забрасывать работу с Интернетом ребята также не планируют: "Если нам станет скучно, сделаем не какое-нибудь предприятие, а фан-клуб Надежды Кадышевой", — шутит Аркадий Ламин.
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