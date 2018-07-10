Пожар на стройке в Тюмени попал на видео

Жители Тюмени сегодня, 10 июля, наблюдали густой черный дым, поднимающийся над новостройкой, с расстояния нескольких километров.

Приехавшие на вызов пожарные быстро справились с огнем: как выяснилось, на территории стройки загорелся утеплитель.

В результате происшествия никто не пострадал.