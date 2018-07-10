"Спартак" намерен перехватить у ЦСКА нападающего Эрнандеса

Московский "Спартак" намерен составить конкуренцию соседям из ЦСКА в борьбе за трансфер нападающего "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. Уругвайский форвард является свободным агентом после того, как истек срок его контракта с английский клубом.

Впрочем, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calciomercato, несмотря на интерес к Эрнандесу со стороны спартаковцев, именно "красно-синие" продолжают оставаться фаворитом на приобретение игрока. Представители ЦСКА предлагают футболисту контракт сроком на три года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона в английском Чемпионшипе Эрнандес провел за "тигров" 10 матчей, став автором восьми голов и одной голевой передачи.