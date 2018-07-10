Замдекана юрфака МГУ обвиняют в мошенничестве на 39 миллионов

Заместителя декана юридического факультета МГУ имени Ломоносова — доктора юридических наук, доцента и магистра права Владимира Степанова-Егиянца следствие подозревает в мошенничестве на сумму более 39 миллионов рублей.

Как заявил следователь на заседании суда 10 июля, местонахождение 25 миллионов уже установлено, где остальные деньги, сейчас устанавливается.

Сам Степанов-Егиянц мошенником себя не считает. По его словам, единственная его вина в том, что он познакомился с девушкой, которая оказалась мошенницей, передает РИА Новости.

Фабула данного дела пока не оглашается, однако судя по статье, которая вменяется юристу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

При этом по сведениям РБК МВД попросило арестовать замдекана юрфака МГУ за "рейдерский захват".

Судя по сведениям, опубликованным на сайте юрфака МГУ, сфера научных интересов Владимира Степанова-Егиянца — компьютерные преступления, а также легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем.