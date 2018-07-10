Трамвай сбил женщину на востоке Москвы. Видео

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую субботу, 7 июля, на шоссе Энтузиастов.

Женщина-пешеход вышла на пути, не посмотрев по сторонам, и была сбита трамваем, водитель которого не успел сбросить скорость.

После столкновения человека отбросило к противоположной стороне перекрестка.

Точных сведений о состоянии пострадавшей не поступало.