Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект ликвидации национального роуминга на территории России. Это подразумевает отмену разной стоимости услуг сотовой связи при поездках абонента по Российской Федерации.

Законопроект предлагает ликвидировать плату за роуминг, а также – за входящие звонки для абонента в случае пребывания вне домашнего региона. Правительство РФ положительно отреагировало на инициативу, сообщает "Интерфакс".

В Госдуму законопроект был внесен в 2017 году членами партии "Справедливая Россия" и ее главой, Сергеем Мироновым. Он считает, что роуминг – пережиток прошлого, поскольку ранее национальный и внутрисетевой роуминг создавался как компенсация компаниям сотовой связи: им приходилось осуществлять соединения посредством подключения к еще одному, единому оператору связи, что в настоящее время происходит крайне редко. По мнению Миронова, отказ от роуминга в России повысит доступность сотовой связи и позволит сделать тарифы операторов прозрачнее для абонентов.

Ликвидация национального роуминга не редкость для мировой общественности – например, в США давно от него отказались. А страны Евросоюза в июне этого года отменили роуминг для всех жителей стран ЕС.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи в России начали отменять плату за внутрисетевой роуминг в своих тарифных планах.