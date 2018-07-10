Арестован замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в крупном мошенничестве

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца до 7 сентября. Ему вменяется статья УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Адвокат юриста заявила, что обжалует решение об аресте, передает РИА Новости.

Суд также избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам Степанова-Егиянца. Один из них арестован, а вторая — Ольга Васильева — признала вину на очной ставке и находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что замдекана юрфака МГУ, доктор юридических наук, доцент и магистр права, сфера научных интересов которого — компьютерные преступления, а также отмывание денежных средств, добытых преступным путем, подозревают в мошенничестве на сумму более 39 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый вместе с установленными и неустановленными лицами "путем обмана с использованием поддельного паспорта" вывел из числа руководителей компании "Автофинанс" потерпевшего, а затем "завладел имуществом этого общества".

Согласно показаниями бывшего гендиректора этой компании, без его ведома его вывели из состава руководства, а затем похитили со стоянки его автомобиль. Кроме того, из офиса был похищен сейф с деньгами.

Фигурантка дела Ольга Васильева, как следует из материалов следствия, призналась, что идея использовать фальшивый паспорт для этой аферы принадлежала ей.

Сам Степанов-Егиянц мошенником себя не считает. Он говорит, что его единственная вина в том, что он познакомился с Ольгой Васильевой и якобы не знал, что она — аферистка.

Какую именно роль в мошенничестве сыграл сам юрист, точно неизвестно. Однако судя по заявлению следователя он мог изготовить этот поддельный паспорт.

Выступая в суде, следователь отметил, что у Степанова-Егиянца "есть возможность подделывать паспорта". По его словам, если подозреваемого не арестовать, то "он изготовит документы на любые данные и покинет пределы России".

Следователь в суде также выразил опасение, что замдекана юрфака МГУ "воспользуется обширными юридическими познаниями для препятствия расследованию", если его не заключить в СИЗО.

Если вина автора многочисленных научных работ на тему компьютерной преступности и отмывания денег будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.