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10 июля 201818:10

В столице откроется мемориальная квартира семьи Маяковского

В Москве, в Студенецком переулке в октябре откроют трехкомнатную мемориальную квартиру семьи знаменитого поэта Владимира Маяковского. Помещение станет частью музейного кластера Красная Пресня.

Как сообщил РИА Новости директор Государственного музея Владимира Маяковского Алексей Лобов, в этой квартире жили мама и сестра поэта Владимира Маяковского. Посетители экспозиции смогут увидеть произведения Маяковского, которые долгие годы оберегались его семьей.

В двух комнатах сейчас ведутся восстановительные работы, третья оставлена для проведения мероприятий. Почти вся мебель и многие предметы интерьера хорошо сохранились.

Открытие мемориальной квартиры приурочат к 125-летию со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского.

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