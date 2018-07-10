Уимблдон. Рахимова зачехлила ракетку последней из россиян

На Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", во вторую неделю параллельно с состязаниями взрослых идут соревнования юниоров. К сожалению, российская диаспора не представлена в 1/8 финала. Последней проиграла Камилла Рахимова.

Наша юниорка не была "посеяна" на Уимблдоне, но попала в число 32-х лучших. Но в третьем круге она встречалась с 12-й ракеткой юниорского "Шлема" японкой Нахо Сато. Представительница Страны Восходящего солнца была сильнее – 6:2, 6:3.