"Арсенал" усилился уругвайцем Торрейрой из "Сампдории"

Лондонский "Арсенал" объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Уругвая и итальянской "Сампдории" Лукасом Торрейрой. Детали заключенного сторонами соглашения не разглашаются.

Известно, что уругваец будет выступать в стане "канониров" под 11 номером, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Арсенала". Кроме того, по сообщениям британских СМИ трансфер Торрейры обошелся лондонскому клубу в 30 миллионов евро. Он присоединится к своей новой команде в начале августа.

Напомним, что Торрейра выступал на чемпионате мира, который проходил в России. В составе сборной Уругвая он принял участие во всех пяти матчах и добрался до 1/4 финала турнира, где "селесте" проиграла команде Франции (0:2).