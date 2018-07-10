Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 июля 201818:29

"Арсенал" усилился уругвайцем Торрейрой из "Сампдории"

arsenal.com

Лондонский "Арсенал" объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Уругвая и итальянской "Сампдории" Лукасом Торрейрой. Детали заключенного сторонами соглашения не разглашаются.

Известно, что уругваец будет выступать в стане "канониров" под 11 номером, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Арсенала". Кроме того, по сообщениям британских СМИ трансфер Торрейры обошелся лондонскому клубу в 30 миллионов евро. Он присоединится к своей новой команде в начале августа.

Напомним, что Торрейра выступал на чемпионате мира, который проходил в России. В составе сборной Уругвая он принял участие во всех пяти матчах и добрался до 1/4 финала турнира, где "селесте" проиграла команде Франции (0:2).

Сейчас

20:13

У железной дороги в Кубани горят хлебные склады

20:05

Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

19:31

Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

19:06

Пьяная мать едва не убила свою дочь-подростка

18:43

В ЮАР разбился пассажирский самолет

17:59

В Воронежской области сошел с рельсов поезд

17:42

"Альфа-банк" возглавил Владимир Верхошинский

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лукаку и Де Брёйне выйдут в стартовом составе сборной Бельгии

Лукаку и Де Брёйне выйдут в стартовом составе сборной Бельгии

17 минут назад

Трансляции

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

Завтра, 11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

43 минуты назад
Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

19 минут назад
Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

2 часа назад
Криштиану Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"

Криштиану Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"

1 час назад
DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями

DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями

1 час назад
Топ-10 самых продаваемых смартфонов

Топ-10 самых продаваемых смартфонов

8 часов назад
"Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян

"Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян

5 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

5 часов назад
Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

8 часов назад
Тренер Англии Саутгейт: мы уже написали свою историю в России

Тренер Англии Саутгейт: мы уже написали свою историю в России

1 час назад
В ЮАР разбился пассажирский самолет

В ЮАР разбился пассажирский самолет

1 час назад
Новая революция. Как "Интернет вещей" меняет промышленность

Новая революция. Как "Интернет вещей" меняет промышленность

1 час назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

09.07.2018 12:04
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Участницу Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ

Участницу Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ

59 минут назад
Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

1 час назад
Молодой человек, убитый у кафе в центре Москвы, пытался разнять дерущихся

Молодой человек, убитый у кафе в центре Москвы, пытался разнять дерущихся

1 час назад
В Воронежской области сошел с рельсов поезд

В Воронежской области сошел с рельсов поезд

2 часа назад
Подросток "разнял" драку в Воронеже, сбив ее участников на машине. Видео

Подросток "разнял" драку в Воронеже, сбив ее участников на машине. Видео

2 часа назад
"Альфа-банк" возглавил Владимир Верхошинский

"Альфа-банк" возглавил Владимир Верхошинский

2 часа назад
Арестован замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в крупном мошенничестве

Арестован замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в крупном мошенничестве

2 часа назад
Сборная Англии тренировала отбор с помощью резиновых петухов

Сборная Англии тренировала отбор с помощью резиновых петухов

2 часа назад
В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

2 часа назад
Автомойка оказалась фейком: школьники из Вологды разыграли жителей Тюмени

Автомойка оказалась фейком: школьники из Вологды разыграли жителей Тюмени

2 часа назад
Братчанин расчленил и упаковал собутыльников, но не успел вынести

Братчанин расчленил и упаковал собутыльников, но не успел вынести

3 часа назад
Новые министры Мэй: правительство упрекают в предательстве национальных интересов

Новые министры Мэй: правительство упрекают в предательстве национальных интересов

3 часа назад
Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

3 часа назад
Дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения

Дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения

3 часа назад
Трамвай сбил женщину на востоке Москвы. Видео

Трамвай сбил женщину на востоке Москвы. Видео

4 часа назад
Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков

Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков

4 часа назад
Метод редактирования генов успешно снизил уровень холестерина у макак

Метод редактирования генов успешно снизил уровень холестерина у макак

5 часов назад
Трамп: Путин - конкурент, но поладить с Россией было бы хорошо

Трамп: Путин - конкурент, но поладить с Россией было бы хорошо

5 часов назад
8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

5 часов назад
"Розовая лента" собрала 12 миллионов долларов на борьбу с раком груди

"Розовая лента" собрала 12 миллионов долларов на борьбу с раком груди

5 часов назад
Новый тест точно определит биологический возраст и продолжительность жизни человека

Новый тест точно определит биологический возраст и продолжительность жизни человека

5 часов назад
Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра

Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра

6 часов назад
Ростовская полиция проверяет сообщения о детях, запертых в клетке около дома

Ростовская полиция проверяет сообщения о детях, запертых в клетке около дома

6 часов назад
Не стоит радикально регулировать интернет: Песков стал "цифровым" представителем Путина

Не стоит радикально регулировать интернет: Песков стал "цифровым" представителем Путина

6 часов назад
Lada официально представила мощную Vesta Sport

Lada официально представила мощную Vesta Sport

6 часов назад
Из затопленной пещеры Кхао Луанг спасены все узники

Из затопленной пещеры Кхао Луанг спасены все узники

6 часов назад
Новый метод поможет выявить у человека синдром хронической усталости

Новый метод поможет выявить у человека синдром хронической усталости

6 часов назад
Аренда загородных домов становится все дешевле

Аренда загородных домов становится все дешевле

7 часов назад
На Сардинии Джордж Клуни на скутере врезался в автомобиль

На Сардинии Джордж Клуни на скутере врезался в автомобиль

7 часов назад
Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть

Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть

8 часов назад