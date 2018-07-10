Молодой человек, убитый у кафе в центре Москвы, пытался разнять дерущихся

В Москве расследуют обстоятельства массовой драки между посетителями кафе, которая обернулась трагедией. До смерти был избит 30-летний мужчина, пытавшийся вмешаться в конфликт и разнять участников потасовки. Все это произошло на глазах у десятков прохожих и его шокированной супруги. Предполагаемый виновник его гибели уже задержан.

Стекла в кафе вставили новые, асфальт отмыли. Только осколки разбитых бутылок напоминают о массовой драке на 1-й Тверской-Ямской улице. Она началась со словесной перепалки, а закончилась трагедией.

Тридцатилетний Артур Чабан и его жена приехали в это кафе, чтобы отметить день рождения друга. По окончании вышли на улицу и увидели, что две группы молодых людей выясняют отношения. Артур Чабан бросился разнимать дерущихся.

Свидетелями стали сотни человек, но больше никто не вмешался. Артур просил успокоиться, но сам получил сильнейший удар. Уже падая, пропустил еще один — ногой в голову. Потерял сознание и перестал дышать.

Все разбежались, прохожие пытались делать искусственное дыхание, массаж сердца, вызвали скорую, но спасти не смогли. Супруга погибшего Юлия рассказала, что муж всегда был неравнодушным. И в этот раз она пыталась удержать, схватила за руку, но он вырвался и бросился в толпу — разнимать. Она — вслед за ним.

По иронии судьбы, кроме Артура Чабана больше в драке никто не пострадал — даже синяков не осталось. Зато пытающегося успокоить их человека убили с одного удара на глазах у жены.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Это уже второе убийство в заведении. Чуть менее двух лет назад выпившая молодежь в зале избила своего друга, а после этого сбросила с лестницы. Студент впал в кому, из которой не вышел. И здесь смертельный удар нанес двадцатилетний юноша, а поводом стала словесная ссора.

В новом деле тоже предстоит разобраться. Почему хозяева заведения не вызвали полицию? Драку можно было остановить раньше. Эксперты сейчас устанавливают точную причину смерти Артура Чабана.