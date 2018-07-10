В ЮАР разбился пассажирский самолет

Крушение самолета в аэропорту Уондербум. Этот аэропорт находится в окрестностях Претории. Двадцать человек получили ранения при падении самолета, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Информация о типе самолета и подробности произошедшего в ЮАР уточняются, добавляет РИА Новости. Россиян на борту упавшего в ЮАР самолета авиакомпании Martin's Air Charter не было. По предварительной версии, к крушению привел отказ двигателя. Самолет выполнял международный чартерный рейс. Известно, что пилот воздушного судна при крушении оказался зажат в кабине. Над местом падения самолета поднимается густой черный дым.