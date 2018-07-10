Рубль укрепился на дорогой нефти

Курс доллара к рублю опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня. В ходе торгов на Московской бирже он упал на 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 61,99 рубля. В последний раз курс доллара находился на уровне ниже 62 рублей 14 июня этого года.

Рубль прибавляет на фоне дорогой нефти, доллар стоит так дешево впервые за 3,5 недели, Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 18:31 по московскому времени снижался на 48 копеек — до 62,01 рубля, курс евро — на 71 копейку и равнялся 72,74 рубля. Стоимость нефти растет на 0,8 процента, до 78,7 доллара за баррель сорта Brent.

Рубль заметно повышается к доллару и евро, по мнению экспертов "Интерфакса", на ожиданиях ослабления напряженности после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США на предстоящем саммите в Хельсинки обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также могут затронуть любые другие темы.

Встреча Путина и Трампа должна пройти 16 июля в Хельсинки.