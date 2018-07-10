Криштиану Роналду: пришло время начать новый цикл жизни

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус". Футболист сказал, что его спортивной карьере был необходим новый этап. Также он признался, что "Королевский клуб" всегда будет в его сердце.

"Проведенные в Мадриде годы, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я благодарен клубу за все, -приводит слова португальца Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "Реала". – Однако несмотря на это, я считаю, что пришло время для нового этапа в моей жизни. Именно поэтому я попросил руководство клуба отпустить меня".

"Вместе со мной в команде были потрясающие коллеги и я чувствовал их тепло. Вместе мы победили в трех чемпионатах Испании и четырежды – в Лиге чемпионов. Кроме того, вместе с ними, на индивидуальном уровне я получил удовольствие от того, что завоевал четыре "Золотых мяча" и три "Золотые бутсы".

"Я много размышлял над переходом и знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эмблема и стадион всегда для меня будут родными. Где бы я ни был. Этот клуб покорил мое сердце и мою семью, и я благодарен президенту, директорам, партнерам, медицинскому штабу и невероятному персоналу. Hala Madrid".

Напомним, что Роналду провел в футболке "Реала" девять лет. За это время он принял участие в 292 играх и стал автором 311 забитых голов.