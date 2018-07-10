Счастливое спасение в Таиланде. Эксклюзив Сергея Мингажева

Счастливый финал спасательной операции на севере Таиланда: в течение трех дней международная команда водолазов поднимала на поверхность 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Изможденным подросткам приходилось карабкаться на скалы и проходить сквозь узкие проходы под водой. Теперь их ждет курс реабилитации.

Последняя машина скорой помощи выезжает со стороны пещеры Тхам Луанг. Все 13 человек — 12 детей и их футбольный тренер — вызволены из более чем двухнедельного заточения под землей в результате беспрецедентной спасательной операции, которая еще несколько дней назад казалась невозможной.

Самое страшное позади: 17 дней подростки из футбольной команды маленькой тайской деревушки боролись за жизнь и вышли победителями. На вертолетах их перебрасывают в госпиталь Чианг-Рай, в 60 километрах от пещеры.

Еще в пятницу, когда в пещере погиб дайвер, прогнозы были самые пессимистичные. Но опасения по поводу погоды не оправдались. Сегодня операция началась по плану — около 10 утра. Первого ребенка на носилках вытаскивают спустя 6 часов. Дальше события разворачивались стремительно. После этого, в том, что сегодня все будет завершено, сомнений не оставалось ни у кого.

Последним достали 25-летнего тренера — он оказался наиболее истощен. В течение первых 10 дней выживания в заточении он максимально отказывал себе во всем, делясь и без того скудной пищей с детьми. Одноклассники "Диких вепрей" (так называется их футбольная команда) пишут им письма с поздравлениями, словами поддержки и рисунками.

После кадров спасения из пещеры имена юных футболистов у всех на слуху. 13-летний Сампонг Джайвонг — страстный фанат английской команды. Даже подземелье на нем — красно-белая футболка этой сборной. Еще на минувшей неделе руководство ФИФА пригласило всех ребят в "Лужники" на финал чемпионата мира.

Хотя врачи говорят, что в больнице им предстоит провести, минимум, неделю. Необходимо пройти тщательное обследование. Помимо общего истощения и психологического стресса, столь долгое пребывание в пещере опасно серьезными болезнями. Одна из них так и называется — пещерная, передается летучими мышами и поражает легкие.

Операция по спасению завершена, но у спасателей в пещере еще много работы. После эвакуации оттуда необходимо убрать оборудование, кислородные баллоны, тросы и шланги, но самое главное — принять меры, чтобы этого больше никогда не повторилось.

До появления результатов всех анализов контакты с родными и близкими исключены. Общение — только через стекло или по телефону. Медики должны удостовериться, что все здоровы. Даже первая четверка ребят, вызволенная в воскресенье, по-прежнему в темных очках. Ребятам еще потребуется время, чтобы привыкнуть к дневному свету. Сегодня им все же разрешили разнообразить диетическое питание, и первое, что попросили дети, — хлеб и шоколад.

Этого момента здесь ждали очень долго. Вся страна в напряжении следила за судьбой школьников.