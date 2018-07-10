Тема:
Спасение детей в Таиланде 1 час назад
Счастливое спасение в Таиланде. Эксклюзив Сергея Мингажева
Счастливый финал спасательной операции на севере Таиланда: в течение трех дней международная команда водолазов поднимала на поверхность 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Изможденным подросткам приходилось карабкаться на скалы и проходить сквозь узкие проходы под водой. Теперь их ждет курс реабилитации.
Последняя машина скорой помощи выезжает со стороны пещеры Тхам Луанг. Все 13 человек — 12 детей и их футбольный тренер — вызволены из более чем двухнедельного заточения под землей в результате беспрецедентной спасательной операции, которая еще несколько дней назад казалась невозможной.
Самое страшное позади: 17 дней подростки из футбольной команды маленькой тайской деревушки боролись за жизнь и вышли победителями. На вертолетах их перебрасывают в госпиталь Чианг-Рай, в 60 километрах от пещеры.
Еще в пятницу, когда в пещере погиб дайвер, прогнозы были самые пессимистичные. Но опасения по поводу погоды не оправдались. Сегодня операция началась по плану — около 10 утра. Первого ребенка на носилках вытаскивают спустя 6 часов. Дальше события разворачивались стремительно. После этого, в том, что сегодня все будет завершено, сомнений не оставалось ни у кого.
Последним достали 25-летнего тренера — он оказался наиболее истощен. В течение первых 10 дней выживания в заточении он максимально отказывал себе во всем, делясь и без того скудной пищей с детьми. Одноклассники "Диких вепрей" (так называется их футбольная команда) пишут им письма с поздравлениями, словами поддержки и рисунками.
После кадров спасения из пещеры имена юных футболистов у всех на слуху. 13-летний Сампонг Джайвонг — страстный фанат английской команды. Даже подземелье на нем — красно-белая футболка этой сборной. Еще на минувшей неделе руководство ФИФА пригласило всех ребят в "Лужники" на финал чемпионата мира.
Хотя врачи говорят, что в больнице им предстоит провести, минимум, неделю. Необходимо пройти тщательное обследование. Помимо общего истощения и психологического стресса, столь долгое пребывание в пещере опасно серьезными болезнями. Одна из них так и называется — пещерная, передается летучими мышами и поражает легкие.
Операция по спасению завершена, но у спасателей в пещере еще много работы. После эвакуации оттуда необходимо убрать оборудование, кислородные баллоны, тросы и шланги, но самое главное — принять меры, чтобы этого больше никогда не повторилось.
До появления результатов всех анализов контакты с родными и близкими исключены. Общение — только через стекло или по телефону. Медики должны удостовериться, что все здоровы. Даже первая четверка ребят, вызволенная в воскресенье, по-прежнему в темных очках. Ребятам еще потребуется время, чтобы привыкнуть к дневному свету. Сегодня им все же разрешили разнообразить диетическое питание, и первое, что попросили дети, — хлеб и шоколад.
Этого момента здесь ждали очень долго. Вся страна в напряжении следила за судьбой школьников.
Ранее по теме
-
Из затопленной пещеры Кхао Луанг спасены все узники8 часов назад
-
Из пещеры в Таиланде вынули девятого и десятого ребенка9 часов назад
-
У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция12 часов назад
-
В Таиланде начинается третий этап операции по спасению детей из пещеры14 часов назад
-
Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова19 часов назад
-
Эвакуация из пещеры в Таиланде: на спасение каждого ребенка уходит 6 часов1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России достойно завершила турнир в четвертьфинале
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- На полуфинал Англия – Хорватия прилетит свыше 10 тысяч англичан
- Черышев и Дзюба признаны открытиями чемпионата мира-2018
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Таиланд: из пещеры вывели всех детей
- Песков стал "цифровым" представителем Путина
- Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"
- Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга
- Замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в мошенничестве, арестован
Самое читаемое
-
Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова
- Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу
- Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
- В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео
- Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Технологические гиганты обескровили мировой фондовый рынок
- "Торговая война" ударит по избирателям Трампа
- Как роботы вытеснили банкиров с валютного рынка
- Крупнейшие утечки данных II квартала 2018 года
- Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Драка в центре Москвы закончилась гибелью человека
- Поиск пропавших людей: чем могут помочь волонтеры?
- В столице строят крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел
- Проект "Добрые дела": первые итоги
- Спасение подмосковных рек: в Балашихе очищают Пехорку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков