Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

Лидер секты Андрей Попов, называвший себя "богом Кузей", может ближайшие 7 лет провести в колонии общего режима. Такое наказание для него в Пресненском суде запросила прокурор Анастасия Шпаковская.

Для других фигурантов уголовного дела, если вина их будет полностью доказана, гособвинитель запросила от 5 до 6 лет ограничения свободы, сообщает РИА Новости.

Попову вменяют создание религиозного объединения и руководство им, а также мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Потерпевшими по делу "бога Кузи" признаны 15 человек.

Андрей Попов создал секту в сентябре 2007 года. Он провозгласил себя владыкой Романом — "богом Кузей". Деятельность религиозной секты была связана с причинением вреда здоровью и телесными наказаниями за неповиновение. По данным обвинения, сам "бог Кузя" нанес потерпевшим от 100 до 1200 ударов плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками.

Секта отличалась не жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников, но и противоправным завладением денежными средствами граждан. Подсудимым вменяется мошенничество на 7 миллионов 300 тысяч рублей. Две подсудимые были Пресненским судом освобождены от ответственности полностью в связи с истечением срока давности дела, еще у троих осталось лишь обвинение в мошенничестве. Свою вину никто из фигурантов не признал.

Суд снял с Жанны Фролушкиной, Галины Маркевич, Надежды Розановой, Марии Розановой, Екатерины Греховой обвинение в участии в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Андрей Попов себя также виновным не считает.

При обысках у членов секты были изъяты компьютеры, деньги, бухгалтерская отчетность о проведении мошеннических операций и коллекция редких животных.