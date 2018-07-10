Правда о России от Тео: как юному болельщику подарили билет на полуфинал

Все больше британцев раздражает политический бойкот, объявленный властями чемпионату мира по футболу. Английская сборная, впервые за 28 лет прошедшая в полуфинал, осталась без поддержки правительства и членов королевской семьи. Но — не болельщиков. Больше 10 тысяч поклонников "Трех львов" вылетают в Москву. Сотни британцев, не сумевших попасть на самолет, уже в пути в автомобилях и поездах. Вместе с ними матч Англия — Хорватия на арене в "Лужниках" увидит и 17-летний Тео, рассказавший соотечественникам правду о стране-хозяйке в Сети.

"Спасибо тебе большое за бесплатные билеты! Это поразительно, и я действительно ценю это, Макс! Хотя в английских СМИ говорилось, что русские негостеприимны и равнодушны, российский фанат только что подарил мне билет!. Он потратил почти 350 фунтов и дал мне его бесплатно!", — английский болельщик и блогер Тео Огден возвращается в Россию. В прошлые недели вместе с отцом он посетил матчи в самых разных городах, но на полуфинал, куда вышла сборная Англии, билетов уже не было — все раскупили. Тео обратился к российским фанатам (этот фрагмент показывали в "Вестях недели") и тут же был услышан.

"У меня у знакомых был билет, я у него выкупил, у знакомого. И предложил его Тео", — рассказывает Максим Степанов.

Максим Степанов работает директором по развитию в компании по производству компьютерных аксессуаров. Подарок решил сделать потому, что Тео в своих роликах рассказывал правду о России. В Москву вместе с отцом они ехали, нервничая — политики и английские СМИ обещали, что их встретят злые и равнодушные люди, что с порога изобьют или даже убьют хулиганы, ну а медведи на улицах закусят их телами.

"Мы обошли весь Волгоград, люди подходили к нам и просили сфотографироваться вместе! Все улыбались. Это была полная противоположность тому, что нам говорили британские СМИ", — это интервью записали несколько дней назад, когда позади у Тео и отца было все — и российские такси, и прогулки по обычным жилым районам в глубинке, и съемные квартиры в "хрущевках". В общем, они сделали, кажется, все, чтобы столкнуться с русскими хулиганами.

Англичан перед поездкой стращали даже русской едой. В своем ролике Тео и отец ответили, что кухня и впрямь — страшное дело, потому что отказаться от нее ну просто невозможно. Ну, а несколько часов назад Тео успешно решил еще одну проблему — с трудом, но купил билет на самолет в Россию.