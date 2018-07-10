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10 июля 201820:46 Дмитрий Петров

Владимир Путин принял доклад руководителя Дагестана Владимира Васильева о состоянии дел в республике

Уже несколько сотен чиновников в Дагестане привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения. Об этом в Кремле Владимиру Путину рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев. Один из методов, которые использует прокуратура — сравнение доходов и расходов. Основной темой беседы стали поручения, которые глава государства дал во время своей недавней поездки в регион.

Это строится один из участков дороги Ботлих — Хунзах. Совсем скоро она соединит два горных района Дагестана с горнолыжным курортом. О проекте строительства докладывает президенту глава республики. Обстоятельный разговор о развитии Дагестана.

В.Путин: — Добрый день. Владимир Абдуалиевич, как дела у вас?

В. Васильев, врио главы Дагестана: — Непросто, скажем так. Стараемся выполнять задачи, которые Вы поставили. Вы сказали о том, что нужно больше внимания уделять тому, чтобы наши бюджетные средства в полном объёме доходили до людей, превращались в конкретные услуги, в здравоохранение, образование, создавали комфортные условия, — мы это продолжаем.

Это то, что Путин поручил сделать, когда приезжал в Дагестан в середине марта. Тогда президент общался с ветеранами и представителями общественности. Спрашивал, как они приняли нового главу республики.

Последние несколько месяцев в республике постоянно работают целые выездные бригады федеральных ведомств. Проводят проверки.

"Дали поручение Генпрокуратуре, отработала группа, 48 прокуроров, более 200 нарушений. Кстати, сейчас Вы Указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране. Мы больше 200 человек, по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов, кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали", — В. Васильев, врио главы Дагестана.

За те 9 месяцев, что Васильев руководит республикой, власть в Дагестане заметно обновилась.

В.Путин: — Я знаю, что Вы проводите конкурсные процедуры для привлечения кадров, да?

В. Васильев, врио главы Дагестана: — Первый опыт был такой: 1091 соискатель — мы провели через установленные процедуры, помогали наши вузы, спасибо большое, и в результате у нас 61 победитель, из них 14 сейчас назначены, все дагестанцы, все на руководящие должности.

Наконец-то в Дагестане начала решаться проблема сельских школ. Старые ремонтируют — новые строят, по программе "100 школ". Финансируют совместно — республика, местная власть и местный бизнес — в виде инвестиций. Но в некоторых вопросах, особенно в здравоохранении, без помощи федерального центра не обойтись.

"Если бы сейчас решение было принято, мы бы тогда могли закупить четыре компьютерных томографа, что нам позволило бы уменьшить очередь в республике с четырёх месяцев где-то до 20 дней, что, конечно, было бы очень важно", — отметил В. Васильев, врио главы Дагестана

В.Путин: — Четыре прибора хотите купить?

В.Васильев: — Если такое решение будет принято, мы, конечно, были бы очень признательны, это бы людям помогло.

Большие перемены ждут и Каспийскую флотилию, которая базируется в Махачкале и Каспийске. Рассматривается возможность строительства судоремонтного завода. И уже точно откроется Нахимовское училище. Первый набор — уже в следующем году.

Владимир Путин: — На Каспии будет Нахимовское — это мечта, конечно, дагестанцев, и это было бы очень хорошо. Нахимовские училища мы делаем как филиалы Петербургского Нахимовского училища.

В.Васильев: — я посмотрел, просто потрясающий проект, просто не могу не поделиться.

Васильев и Путин обсудили также состояние системы водоснабжения в Каспийске. Она сильно изношена. Без масштабной реконструкции не обойтись.

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