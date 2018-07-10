На Валааме почтили память преподобных Сергия и Германа

На острове Валаам начались торжества по случаю Дня памяти основателей местной обители, преподобных Сергия и Германа. За свою тысячелетнюю историю монастырь не раз переживал разорение и упадок — в годы ордынского нашествия, войн со шведами, советской власти. Но каждый раз монахи вновь возрождали там церковную жизнь. Реставрационные работы на острове продолжаются и сегодня.

Престольный праздник Валаамской обители — День памяти преподобных Сергия и Германа — значительное событие для всей Русской Православной церкви. Каждый год в эти дни на Валаам приезжают сотни паломников и представителей клира, чтобы принять участие в грандиозных торжествах.

Валаамский монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется непосредственно патриарху. После встречи у святых ворот — служба в Спасо-Преображенском соборе. Преподобные Сергий и Герман Валаамские — греческие священники-иноки — поселились на острове во времена Крещения Руси, в X веке. Уже четверть века продолжается возрождение обители, после запустения советских лет. К празднику реставраторы и монахи завершили реконструкцию онадвратного храма Петра и Павла.

Уже 15 лет в обители действует попечительский совет по восстановлению обители. Сегодня под председательством главы Русской церкви прошло его очередное заседание. Сегодня в обители — более 200 послушников. Ежегодно монастырь посещают около ста тысяч паломников и туристов. И самый большой наплыв гостей, конечно, в день памяти основателей. Ради такого дня монахи решили угостить паломников сыром собственного изготовления, сделанного по специальной рецептуре и с молитвой.