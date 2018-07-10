У железной дороги в Кубани горят хлебные склады

В станице Северской Краснодарского края горят склады хлебозавода у железной дороги. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Людей в здании нет.

Пожарные реагируют на пожар по повышенному третьему номеру вызова, сообщает ТАСС. Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет.

Пожар на движение поездов не влияет и угрозы для работы станции не представляет. К месту происшествия выдвинулся пожарный поезд.