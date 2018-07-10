Тема:
Дагестанское дело 1 час назад
Экс-министр здравоохранения Дагестана обвиняется в создании ОПГ
В отношении экс-главы дагестанского Минздрава Танки Ибрагимова возбуждено еще одно уголовное дело. Отпущенный под домашний арест экс-чиновник вновь задержан.
Танки Ибрагимов, его заместитель, а также сотрудники отдела госзакупок Минздрава Дагестана подозреваются в создании организованной преступной группы, сообщает "Интерфакс". ОПГ специализировалась на хищениях денег из республиканского и федерального бюджетов в особо крупных размерах.
Только на завышении стоимости медицинского оборудования чиновники от здравоохранения похитили 44 миллиона рублей. Еще 71 миллион был украден ими при осуществлении поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана.
Также в отношении Ибрагимова возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество").
9 мая Кировский суд Махачкалы отправил Ибрагимова под домашний арест. 7 июля в его доме и домах его сообщников были проведены обыски. После них экс-глава дагестанского Минздрава и его зам были задержаны.
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