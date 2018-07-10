При жесткой посадке самолета пострадал замполпреда президента в ПФО

Жесткую посадку под Кировом совершил при выполнении учебного полета самолет Zlin 42 "Вяткаавиа". В салоне учебного легкомоторного самолета был заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев.

Состояние чиновника удовлетворительное, сообщает ТАСС. У него легкие травмы, в госпитализации Машкоовцев не нуждается. Самолет на взлете, набрав небольшую высоту, жестко приземлился за посадочную полосу площадки Кучаны. Пилот самолета также получил легкие травмы, он находится в больнице.

Проверку произошедшего проводят Кировская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте.