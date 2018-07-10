Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек

Террористы из "Исламского государства" (организация запрещена в России) взяли на себя ответственность за теракт в населенном пункте Заизун, в сирийской провинции Дераа. Как сообщает агентство "Интерфакс", среди погибших есть бойцы армии Асада и несколько террористов.

При этом, несколько отрядов вооруженной оппозиции на западе Дераа согласились сложить оружие. Как отмечает ТАСС, в среду начнутся переговоры с лидерами боевиков сразу в нескольких населенных пунктах о сдаче оружия и военной техники. Будут выработаны условия для благополучного перехода к мирной жизни боевиков и возвращающихся домой мирных жителей.