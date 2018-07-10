Площадь пожара на складах в Кубани выросла в полтора раза

До 1500 квадратных метров увеличилось пространство, охваченное огнем на складах зерна в станице Северской на Кубани. Огонь на Вокзальной улице перекинулся со склада зернохранилища на соседнее складское здание.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, сообщает ТАСС. В тушении огня заняты 72 человека. Они используют 25 единиц техники, в том числе 16 пожарных стволов "Дельта" и шесть магистральных линий. Пожару присвоен третий из пяти ранг сложности.

Огонь бушует вблизи железной дороги, но на движение поездов не влияет. К месту происшествия идет пожарный поезд.