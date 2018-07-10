Крушение самолета в ЮАР: один человек погиб

Грузовой самолет авиакомпании MAC (Martin's Air Charter) упал у аэропорта Вандербум в ЮАР. Лайнер врезался в здание фабрики на окраине Претории. Минимум один человек погиб, двадцать пострадали.

Вероятная причина катастрофы, как сообщает ТАСС, отказ одного из двигателей. Самолет упал, когда пилоты попытались вернуть его после взлета в аэропорт. Россиян на борту выполнявшего международный чартерный рейс самолета не было.

Голландская компания чартерных грузовых перевозок, которой принадлежит разбившееся воздушное судно, входит в альянс Air France-KLM.