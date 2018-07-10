Ростуризм: отели в Москве и Самаре завысили цены на номера

Во время чемпионата мира по футболу в России сильнее всего завысили цены отели в Москве и Самаре — 106% и 223%. К такому выводу пришла проверка, проведенная Ростуризмом.

На 10 июля выявлено 17 новых нарушений, сообщает ТАСС. Больше всего случаев завышения цен отмечено в Санкт-Петербурге. Здесь их сразу шесть, по четыре нарушения – в Москве и в Краснодарском крае. В Казани выявлено два нарушения, в Самаре — одно.

В обновленном черном списке остались две петербургские гостиницы — "Невский Астер Отель" и "Отель на Советской".

Всего за период проверок в списке побывали 297 отелей, причем 42 из них — несколько раз.