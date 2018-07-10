Мария Алехина оштрафована на 400 тысяч за уклонение от работ

Адвокат участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной сообщила, что ее подопечной выписан штраф в размере 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ. "Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП (уклонение от обязательных работ)", — сообщила Светлана Сидоркина, адвокат Алехиной.

Марии Алехиной было назначено 140 часов работ за две акции протеста у здания ФСБ, совершенные в 2018 году. По каждому из эпизодов Кунцевский суд присудил 200 тысяч штрафа, что в итоге и составило вышеуказанную сумму. "При этом она все еще должна отрабатывать обязательные работы. Эту статью могут применять неоднократно, если она и дальше продолжит уклоняться, ее снова смогут оштрафовать", — пояснила адвокат.

Хамовнический суд в августе 2012 года приговорил Алехину к двум годам колонии общего режима, признав хулиганством акцию Pussy Riot в московском храме Христа Спасителя. Через год ее перевели из Пермского края в Нижегородскую женскую исправительную колонию №2. В декабре 2013 года Алехина вышла по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием принятия Конституции РФ, напоминает РИА Новости.