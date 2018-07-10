Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа

На западе Азербайджана продолжаются массовые акции в поддержку Юниса Сафарова, совершившего на прошлой неделе вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает ТАСС, полиция контролирует ситуацию, из двухсот участников акции задержано 30. В ходе разгона 2 сотрудникам полиции были нанесены травмы, которые привели к гибели.

3 июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи — второго по величине города республики — Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 35-летний гражданин России Юнис Сафаров. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "незаконное приобретение огнестрельного оружия". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.