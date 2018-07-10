Тур де Франс. Гавирия выиграл, Закарин попал в завал

По дорогам Франции набирает ход традиционная многодневная велогонка "Тур де Франс". 4-й этап выиграл колумбийский гонщик Quick-Step Floors Фернандо Гавирия, для которого это второй подобный успех. Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin попал в завал.

Инцидент с довольно многочисленным завалом произошел всего за 5 км до финиша. Пока неизвестно, получил ли лидер российско-швейцарской команды какие-либо повреждения. Но в итоге Закарин финишировал на 121-м месте, уступив победителю этапа почти минуту.

Гавирия первым пришел ан спринтерский финиш этапа длиной 195 км между городками Ла-Боль и Сарзо. В стройку лучших попали словак Петр Саган (команда BORA-hansgrohe) и немец Андре Грайпель (Lotto Soudal).

В общем зачете лидирует бельгиец Грег ван Авермат (BMC), вторым идет американец Тиджей Ван Гардерен (BMC), третьим – британец Герейнт Томас (Sky). Закарин пока находится на 15-м месте с отставанием от лидера на 52 секунды.