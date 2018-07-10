Малайзия выдала Москве сбежавшего из России банкира

Обвиняемого в мошенничестве с банковскими картами сотрудника банка Арсена Ерижокова выдала России Малайзия. 37-летний банковский клерк обвиняется в совершенном организованной группой особо крупном мошенничестве.

Сотрудник банка передавал подельникам составляющих банковскую тайну сведения — персональные данные клиентов, информацию по их банковским картам и пин-кодам по ним, о счетах и вкладах клиентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2011 году подозреваемый в мошенничестве банковский клерк покинул Россию. Он был объявлен в международный розыск по запросу петербургского отделения Интерпола. 10 июля его доставили в Москву сотрудники этой международной полицейской организации.