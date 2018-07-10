Трамп прилетел в Бельгию на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп во вторник прилетел в Брюссель, откуда он начинает турне по Европе. Трамп прибыл в столицу Евросоюза вместе с супругой Меланией, их прибытие широко освещалось американскими телеканалами.

Президент США начнет работу на саммите НАТО 11-12 июля, где будет обсуждаться бюджет организации и другие актуальные вопросы. После окончания саммита Трамп посетит Великобританию, где запланированы встречи с Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Президент США оценил грядущий визит в Великобританию как "сложный" и отметил, что переговоры с В.Путиным в Хельсинки могут пройти гораздо легче. "В Великобритании однозначно будет сложно, там больше всего происходит", — сказал Д.Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом в Брюссель.