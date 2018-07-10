В Японии растет число жертв тайфуна

159 человек погибли из-за наводнений и оползней в Японии. Еще около 60-ти числятся пропавшими без вести. Больше всего жертв зафиксировано в префектурах Окаяма и Хиросима. Свыше 18 тысяч домов сейчас оказались затопленными. Спасательные операции ведутся круглосуточно. Сильные дожди начались в Японии несколько дней назад из-за тайфуна Пра-Пирун, напоминает телеканал "Россия 24". А сейчас приближается еще один тайфун — "Мария".