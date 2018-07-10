Юрий Жирков завершил выступления в сборной России

Полузащитник Юрий Жирков принял решение о завершении выступлений за сборную России. При этом 35-летний футболист продолжит выступать за "Зенит".

"Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Юрий, спасибо за всё", — говорится на странице национальной команды в Twitter. Ранее об уходе из сборной объявили еще два ветерана защитник ЦСКА Сергей Игнашевич и полузащитник "Спартака" Александр Самедов. Причем Игнашевич решил завершить карьеру футболиста.

Юрий Жирков принял участие в трех из пяти матчах чемпионата мира 2018. Всего Жирков провел за сборную страны 87 матчей, в которых забил 2 мяча. Он был участником двух чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы.