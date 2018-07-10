Жертвами террористической атаки в Пакистане стали 5 человек, 25 пострадали

В пакистанском Пешаваре в результате атаки террориста-смертника погибли пять человек, еще 25 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Нападение было совершено во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди жертв — лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур, передает РИА Новости. Пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна из действующих на территории Пакистана террористических группировок не взяла на себя ответственность за совершенную атаку.