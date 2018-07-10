Из Мадрида в Турин: "Ювентус" официально представил Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии по футболу и испанского "Реала" Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус". Об этом сообщили в пресс-службе уже бывшего клуба футболиста. Ранее обсуждалось, что этот трансфер мог обойтись итальянской стороне в 100 миллионов евро, а сам Роналду будет получать зарплату в 30 миллионов евро в год.
Криштиану Роналду меняет Мадрид на Турин, испанскую "примеру" на итальянскую серию А, самый титулованный клуб Испании, Европы на самый титулованный клуб Италии. Официально о переходе португальской суперзвезды объявили во вторник за три часа до полуфинала Чемпионата мира. В тот момент, когда всё внимание мировой футбольной общественности было приковано в первую очередь к матчу Франция – Бельгия. Сумма перехода оценивается в 100 миллионов евро. Тот самый уникальный случай в мировом футболе, когда можно сказать: это довольно дешево. Зарплата португальца в Турине будет порядка тридцать миллионов евро в год. У Роналду с "Реалом" оставалось еще более 3-х лет действующего контракта, а сумма отступных составляла порядка миллиарда евро. "Реал" согласился на 10 процентов от этой суммы. Теперь у "Реала" и его нового главного тренера Лопетеги есть все возможности строить новую команду.
Таким образом, подошли к концу 9 лет выступлений Роналду за мадридский "Реал". В последнее время много говорили о непростых отношениях португальца и президента "Реала" Флорентино Переса, о том, что у Роанлду есть налоговые проблемы в Испании. Ну, а после победного майского финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" Роналду сказал о своем времени в "Реале" в прошедшем времени. И вот — все слухи и домыслы подтвердились. "Реал" дальше без Криштиану, а в "Ювентусе" теперь страшная атакующая линия — это сам Роналду, Маджукич, Дибала, Игуаин и многие другие.
За девять лет в мадридском "Реале" Криштиану Роналдо стал живой легендой клуба. За эти годы португалец стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", выиграл 4 Лиги Чемпионов, причем три — подряд. Дважды становился чемпионом Испании. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча" как лучший игрок мира. Четыре раза это было, как раз, пока португалец играл за "Реал". Мадрид занимает особое место в сердце Криштиану, именно об этом он в первую очередь рассказал в опубликованном сообщении сразу после перехода в "Ювентус".
Чтобы закрыть сделку и договориться о всех персональных деталях контракта, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли во вторник прилетал к Роналду в Грецию. Именно там португалец проводит свой отпуск. Совсем скоро клубы уже начнут подготовку к новому сезону. Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" друг с другом сыграют уже 4-го августа. Это будет товарищеский матч в коммерческом турне по США. Но теперь эта игра приобретает для мирового футбола дополнительное значение.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Команда Франции - первывй финалист World Cup-2018
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- На полуфинал Англия – Хорватия прилетит свыше 10 тысяч англичан
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Счастливое спасение в Таиланде
- Песков стал "цифровым" представителем Путина
- Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"
- Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга
- Замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в мошенничестве, арестован
Самое читаемое
-
Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова
- Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу
- Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
- В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео
- Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Технологические гиганты обескровили мировой фондовый рынок
- "Торговая война" ударит по избирателям Трампа
- Как роботы вытеснили банкиров с валютного рынка
- Крупнейшие утечки данных II квартала 2018 года
- Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Эксклюзив Сергея Мингажева из Таиланда
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Консерваторы собирают подписи в поддержку вотума недоверия Терезе Мэй
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Драка в центре Москвы закончилась гибелью человека
- Поиск пропавших людей: чем могут помочь волонтеры?
- В столице строят крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел
- Проект "Добрые дела": первые итоги
- Спасение подмосковных рек: в Балашихе очищают Пехорку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков