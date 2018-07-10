Из Мадрида в Турин: "Ювентус" официально представил Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу и испанского "Реала" Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус". Об этом сообщили в пресс-службе уже бывшего клуба футболиста. Ранее обсуждалось, что этот трансфер мог обойтись итальянской стороне в 100 миллионов евро, а сам Роналду будет получать зарплату в 30 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду меняет Мадрид на Турин, испанскую "примеру" на итальянскую серию А, самый титулованный клуб Испании, Европы на самый титулованный клуб Италии. Официально о переходе португальской суперзвезды объявили во вторник за три часа до полуфинала Чемпионата мира. В тот момент, когда всё внимание мировой футбольной общественности было приковано в первую очередь к матчу Франция – Бельгия. Сумма перехода оценивается в 100 миллионов евро. Тот самый уникальный случай в мировом футболе, когда можно сказать: это довольно дешево. Зарплата португальца в Турине будет порядка тридцать миллионов евро в год. У Роналду с "Реалом" оставалось еще более 3-х лет действующего контракта, а сумма отступных составляла порядка миллиарда евро. "Реал" согласился на 10 процентов от этой суммы. Теперь у "Реала" и его нового главного тренера Лопетеги есть все возможности строить новую команду.

Таким образом, подошли к концу 9 лет выступлений Роналду за мадридский "Реал". В последнее время много говорили о непростых отношениях португальца и президента "Реала" Флорентино Переса, о том, что у Роанлду есть налоговые проблемы в Испании. Ну, а после победного майского финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" Роналду сказал о своем времени в "Реале" в прошедшем времени. И вот — все слухи и домыслы подтвердились. "Реал" дальше без Криштиану, а в "Ювентусе" теперь страшная атакующая линия — это сам Роналду, Маджукич, Дибала, Игуаин и многие другие.

За девять лет в мадридском "Реале" Криштиану Роналдо стал живой легендой клуба. За эти годы португалец стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", выиграл 4 Лиги Чемпионов, причем три — подряд. Дважды становился чемпионом Испании. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча" как лучший игрок мира. Четыре раза это было, как раз, пока португалец играл за "Реал". Мадрид занимает особое место в сердце Криштиану, именно об этом он в первую очередь рассказал в опубликованном сообщении сразу после перехода в "Ювентус".

Чтобы закрыть сделку и договориться о всех персональных деталях контракта, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли во вторник прилетал к Роналду в Грецию. Именно там португалец проводит свой отпуск. Совсем скоро клубы уже начнут подготовку к новому сезону. Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" друг с другом сыграют уже 4-го августа. Это будет товарищеский матч в коммерческом турне по США. Но теперь эта игра приобретает для мирового футбола дополнительное значение.