Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 июля 201823:40

Во французских Альпах два альпиниста погибли при восхождениях

Global Look Press

Во вторник, 10 июля, в двух различных районах французской части Альп спасателями найдены тела двух погибших альпинистов.

Первый инцидент произошел в Савойе на крутом склоне горы Базель – одном из красивейших маршрутов средней сложности во французских Альпах, передает ТАСС. Восхождение совершал 39-летний мужчина в сопровождении немолодого спутника. Альпинисты отклонились от проложенного маршрута, молодой мужчина наступил на кусок скалы, который вместе с ним рухнул в пропасть.

После того, как родственники альпинистов после их долгого отсутствия сообщили об этом спасателям, тем удалось обнаружить второго мужчину, укрывшегося на горном карнизе. Из-за сложных метеоусловий спасти его удалось лишь на следующее утро.

Второй аналогичный трагический случай произошел в департаменте Изер в горном массиве Тайфер. Как и в первом случае, к спасателям обратились родственники пропавшего 69-летнего туриста. Как выяснилось, мужчина погиб, упав с большой высоты.

Сейчас

23:14

Жертвами террористической атаки в Пакистане стали 5 человек, 25 пострадали

22:53

Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира

22:33

Трамп прилетел в Бельгию на саммит НАТО

21:45

В матче сборных Франции и Бельгии 0:0 после первого тайма

20:13

У железной дороги в Кубани горят хлебные склады

20:05

Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

19:31

Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Футболисты Франции стали первыми финалистами чемпионата мира

Футболисты Франции стали первыми финалистами чемпионата мира

1 час назад

Трансляции

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля

15 июля

18:00

Футбол. Чемпионат мира. Финал
Все трансляции
Счастливое спасение в Таиланде. Эксклюзив Сергея Мингажева

Счастливое спасение в Таиланде. Эксклюзив Сергея Мингажева

4 часа назад
Трамп прилетел в Бельгию на саммит НАТО

Трамп прилетел в Бельгию на саммит НАТО

2 часа назад
Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля. Прямая трансляция

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля. Прямая трансляция

1 час назад
Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

Для "бога Кузи" прокурор запросила семь лет колонии

4 часа назад
"Новичок" на машине: автомобиль врача из Суиндона отправлен на химэкспертизу

"Новичок" на машине: автомобиль врача из Суиндона отправлен на химэкспертизу

4 часа назад
Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

7 часов назад
Топ-10 самых продаваемых смартфонов

Топ-10 самых продаваемых смартфонов

12 часов назад
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей

Скончался внук Леонида Брежнева Андрей

50 минут назад
Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек

Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек

3 часа назад
Англия - Хорватия: накал перед полуфиналом растет

Англия - Хорватия: накал перед полуфиналом растет

4 часа назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Криштиану Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"

Криштиану Роналду согласовал контракт со "Старой синьорой"

6 часов назад
Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

13 часов назад
Тренер Англии Саутгейт: мы уже написали свою историю в России

Тренер Англии Саутгейт: мы уже написали свою историю в России

5 часов назад
Крушение самолета в ЮАР: один человек погиб

Крушение самолета в ЮАР: один человек погиб

3 часа назад
Новая революция. Как "Интернет вещей" меняет промышленность

Новая революция. Как "Интернет вещей" меняет промышленность

6 часов назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

09.07.2018 12:04
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа

Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа

2 часа назад
Мария Алехина оштрафована на 400 тысяч за уклонение от работ

Мария Алехина оштрафована на 400 тысяч за уклонение от работ

2 часа назад
В Мордовии вынесли приговор бандитам из группировки "Химмаш"

В Мордовии вынесли приговор бандитам из группировки "Химмаш"

3 часа назад
На ростовской птицефабрике выявлен птичий грипп

На ростовской птицефабрике выявлен птичий грипп

3 часа назад
На Валааме почтили память преподобных Сергия и Германа

На Валааме почтили память преподобных Сергия и Германа

3 часа назад
Владимир Путин принял доклад руководителя Дагестана Владимира Васильева о состоянии дел в республике

Владимир Путин принял доклад руководителя Дагестана Владимира Васильева о состоянии дел в республике

4 часа назад
Правда о России от Тео: как юному болельщику подарили билет на полуфинал

Правда о России от Тео: как юному болельщику подарили билет на полуфинал

4 часа назад
Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

Отравленный в Эймсбери "Новичком" мужчина пришел в себя

5 часов назад
Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

5 часов назад
Молодой человек, убитый у кафе в центре Москвы, пытался разнять дерущихся

Молодой человек, убитый у кафе в центре Москвы, пытался разнять дерущихся

6 часов назад
DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями

DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями

6 часов назад
"Альфа-банк" возглавил Владимир Верхошинский

"Альфа-банк" возглавил Владимир Верхошинский

6 часов назад
Арестован замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в крупном мошенничестве

Арестован замдекана юрфака МГУ, обвиняемый в крупном мошенничестве

7 часов назад
Сборная Англии тренировала отбор с помощью резиновых петухов

Сборная Англии тренировала отбор с помощью резиновых петухов

7 часов назад
В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

7 часов назад
Автомойка оказалась фейком: школьники из Вологды разыграли жителей Тюмени

Автомойка оказалась фейком: школьники из Вологды разыграли жителей Тюмени

7 часов назад
Новые министры Мэй: правительство упрекают в предательстве национальных интересов

Новые министры Мэй: правительство упрекают в предательстве национальных интересов

7 часов назад
Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

8 часов назад
Дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения

Дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения

8 часов назад
Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков

Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков

8 часов назад
Метод редактирования генов успешно снизил уровень холестерина у макак

Метод редактирования генов успешно снизил уровень холестерина у макак

9 часов назад
Трамп: Путин - конкурент, но поладить с Россией было бы хорошо

Трамп: Путин - конкурент, но поладить с Россией было бы хорошо

9 часов назад
8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил

9 часов назад
"Розовая лента" собрала 12 миллионов долларов на борьбу с раком груди

"Розовая лента" собрала 12 миллионов долларов на борьбу с раком груди

9 часов назад
Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

9 часов назад
"Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян

"Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян

9 часов назад
Новый тест точно определит биологический возраст и продолжительность жизни человека

Новый тест точно определит биологический возраст и продолжительность жизни человека

10 часов назад
Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра

Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра

10 часов назад
Ростовская полиция проверяет сообщения о детях, запертых в клетке около дома

Ростовская полиция проверяет сообщения о детях, запертых в клетке около дома

10 часов назад
Lada официально представила мощную Vesta Sport

Lada официально представила мощную Vesta Sport

10 часов назад
Новый метод поможет выявить у человека синдром хронической усталости

Новый метод поможет выявить у человека синдром хронической усталости

11 часов назад
На Сардинии Джордж Клуни на скутере врезался в автомобиль

На Сардинии Джордж Клуни на скутере врезался в автомобиль

12 часов назад