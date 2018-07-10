Во французских Альпах два альпиниста погибли при восхождениях

Во вторник, 10 июля, в двух различных районах французской части Альп спасателями найдены тела двух погибших альпинистов.

Первый инцидент произошел в Савойе на крутом склоне горы Базель – одном из красивейших маршрутов средней сложности во французских Альпах, передает ТАСС. Восхождение совершал 39-летний мужчина в сопровождении немолодого спутника. Альпинисты отклонились от проложенного маршрута, молодой мужчина наступил на кусок скалы, который вместе с ним рухнул в пропасть.

После того, как родственники альпинистов после их долгого отсутствия сообщили об этом спасателям, тем удалось обнаружить второго мужчину, укрывшегося на горном карнизе. Из-за сложных метеоусловий спасти его удалось лишь на следующее утро.

Второй аналогичный трагический случай произошел в департаменте Изер в горном массиве Тайфер. Как и в первом случае, к спасателям обратились родственники пропавшего 69-летнего туриста. Как выяснилось, мужчина погиб, упав с большой высоты.