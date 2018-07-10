Риад Марез стал игроком "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Алжира Риад Марез перешел из "Лестера" в "Манчестер Сити". 27-летний футболист подписал контракт с чемпионами Англии контракт сроком на пять лет.

"Манчестер Сити" заплатил за Мареза 60 миллионов фунтов стерлингов. Эта сделка стала самой крупной в истории "Лестера". Риад пытался перейти в "Манчестер Сити" прошлой зимой, но сделка сорвалась. Футболист даже объявлял забастовку, но затем вернулся в состав "Лестера".

"Я счастлив присоединиться к "Сити", который играет в футбол под руководством Хосепа Гвардьолы. Для меня было настоящим удовольствием наблюдать за его работой со стороны. Пеп стремится играть в атакующий футбол, что идеально подходит для меня. Думаю, мы сможем добиться успеха в ближайшие годы, а моя собственная игра будет улучшаться под руководством Гвардьолы", — приводит слова Мареза "Спорт-Экспресс"..