Скончался внук Леонида Брежнева Андрей

В Крыму на 58-м году жизни скончался в результате инфаркта внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Юрьевич Брежнев. Как сообщил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, информацию о печальном событии он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

Ранее Андрей Брежнев баллотировался на местных выборах от партии "Родина", напоминает ТАСС.